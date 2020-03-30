Рада в первом чтении поддержала так называемый "антиколомойский" закон
Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.
Источник: внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта
Детали: За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов. Законопроект поддержали нардепы от "Слуги народ", "Евросолидарности", "Голоса", депутатская группа "Довіра", внефракционные.
"Батькивщина" преимущественно голосовала против, "ОПЗЖ" - воздержались.
Кроме того народные избранники проголосовали за сокращение срока подготовки законопроекта ко второму чтению.
Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.
При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
С 2014 года Нацбанк вывел с рынка 104 банка. В пояснительной записке говорится, что "некоторые банки, используя несовершенную судебную систему, пытаются снова вернуться на рынок, что создает системные риски для финстабильности".
В законопроекте предлагается внести статью 266-1 в кодекс Украины административного судопроизводства.
В пунктах этой статье говорится о том, что решение суда не может стать основанием для возврата банка его бывшим владельцам.
Так решение суда: "Не порождает каких-либо прав у лиц, которые были участниками банка на момент принятия такого индивидуального акта/решения, кроме права на возмещение ущерба".
Также решение суда не восстанавливает положения банка, которое существовало до принятия решения о ликвидации или отзыва лицензии и не может быть причиной для отмены решения о его ликвидации: "суд не может принять любое другое решение, которое может привести остановке/прекращению начатой процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка и/или ликвидации банка".
На заседании присутствовал президент Владимир Зеленский. Он призвал народных депутатов поддержать законопроекты, необходимые для подписания соглашения с МВФ.
Зеленский поблагодарил нардепов за работу в условиях пандемии коронавируса в мире.
Он призвал не делиться при кризисной ситуации на провластные партии и оппозицию.
Прямая речь Зеленского: "Для нас очень важна поддержка экономики Украины. Очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ и вы прекрасно знаете, что два главных условия - это закон о земле и банковский закон... У меня тоже много вопросов к этой ситуации, но я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны для украинского народа".
Что было раньше: Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.
МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту
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Предыстория:
- Правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
- Коломойский в суде требует вернуть ему акции Приватбанка. В апреле 2019 года Окружной админсуд столицы признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
- До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.
- Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.