Рада в первом чтении поддержала так называемый "антиколомойский" закон
Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.
Источник: внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта
Детали: За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов.
Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.
При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
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Предыстория:
- Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.
- МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
- 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
- Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту.