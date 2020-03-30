Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада в первом чтении поддержала так называемый "антиколомойский" закон

Понедельник, 30 марта 2020, 16:56
Рада в первом чтении поддержала так называемый антиколомойский закон

Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.

Источник: внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта

Детали: За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов. Законопроект поддержали нардепы от "Слуги народ", "Евросолидарности", "Голоса", депутатская группа "Довіра", внефракционные.

"Батькивщина" преимущественно голосовала против, "ОПЗЖ" - воздержались.

Кроме того народные избранники проголосовали за сокращение срока подготовки законопроекта ко второму чтению.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

С 2014 года Нацбанк вывел с рынка 104 банка. В пояснительной записке говорится, что "некоторые банки, используя несовершенную судебную систему, пытаются снова вернуться на рынок, что создает системные риски для финстабильности".

В законопроекте предлагается внести статью 266-1 в кодекс Украины административного судопроизводства.

В пунктах этой статье говорится о том, что решение суда не может стать основанием для возврата банка его бывшим владельцам.

Так решение суда: "Не порождает каких-либо прав у лиц, которые были участниками банка на момент принятия такого индивидуального акта/решения, кроме права на возмещение ущерба".

Также решение суда не восстанавливает положения банка, которое существовало до принятия решения о ликвидации или отзыва лицензии и не может быть причиной для отмены решения о его ликвидации: "суд не может принять любое другое решение, которое может привести остановке/прекращению начатой ​​процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка и/или ликвидации банка".

На заседании присутствовал президент Владимир Зеленский. Он призвал народных депутатов поддержать законопроекты, необходимые для подписания соглашения с МВФ.

Зеленский поблагодарил нардепов за работу в условиях пандемии коронавируса в мире.

Он призвал не делиться при кризисной ситуации на провластные партии и оппозицию.

Прямая речь Зеленского: "Для нас очень важна поддержка экономики Украины. Очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ и вы прекрасно знаете, что два главных условия - это закон о земле и банковский закон... У меня тоже много вопросов к этой ситуации, но я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны для украинского народа".

Что было раньше: Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.

МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту

Читайте также: На кону помощь МВФ: удастся ли Раде принять "антиколомойский" закон

Предыстория:

  • Правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
  • Коломойский в суде требует вернуть ему акции Приватбанка. В апреле 2019 года Окружной админсуд столицы признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
  • До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.
  • Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийПриватбанкиВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Коломойский
СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ
Схема на "Центрэнерго": суд назначил залог руководителю связанной с Коломойским компании
Суд снова арестовал активы "Укрнефтебурения" Коломойского и партнеров
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: