Рада в первом чтении поддержала так называемый "антиколомойский" закон

Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.

Источник: внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта

Детали: За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Дополняется...

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