Рада в первом чтении поддержала так называемый "антиколомойский" закон

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Понедельник, 30 марта 2020, 16:56

Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.

Источник: внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта

Детали: За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Дополняется...

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Предыстория:

  • Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.
  • МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
  • 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Коломойский Приват банки Верховная Рада


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