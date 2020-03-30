Рада в первом чтении поддержала так называемый "антиколомойский" закон

Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.

Источник: внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта

Детали: За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов. Законопроект поддержали нардепы от "Слуги народ", "Евросолидарности", "Голоса", депутатская группа "Довіра", внефракционные.

"Батькивщина" преимущественно голосовала против, "ОПЗЖ" - воздержались.

Кроме того народные избранники проголосовали за сокращение срока подготовки законопроекта ко второму чтению.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

С 2014 года Нацбанк вывел с рынка 104 банка. В пояснительной записке говорится, что "некоторые банки, используя несовершенную судебную систему, пытаются снова вернуться на рынок, что создает системные риски для финстабильности".

В законопроекте предлагается внести статью 266-1 в кодекс Украины административного судопроизводства.

В пунктах этой статье говорится о том, что решение суда не может стать основанием для возврата банка его бывшим владельцам.

Так решение суда: "Не порождает каких-либо прав у лиц, которые были участниками банка на момент принятия такого индивидуального акта/решения, кроме права на возмещение ущерба".

Также решение суда не восстанавливает положения банка, которое существовало до принятия решения о ликвидации или отзыва лицензии и не может быть причиной для отмены решения о его ликвидации: "суд не может принять любое другое решение, которое может привести остановке/прекращению начатой ​​процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка и/или ликвидации банка".

На заседании присутствовал президент Владимир Зеленский. Он призвал народных депутатов поддержать законопроекты, необходимые для подписания соглашения с МВФ.

Зеленский поблагодарил нардепов за работу в условиях пандемии коронавируса в мире.

Он призвал не делиться при кризисной ситуации на провластные партии и оппозицию.

Прямая речь Зеленского: "Для нас очень важна поддержка экономики Украины. Очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ и вы прекрасно знаете, что два главных условия - это закон о земле и банковский закон... У меня тоже много вопросов к этой ситуации, но я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны для украинского народа".

Что было раньше: Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.

МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту

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