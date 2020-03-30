Велика Британія замовила 10 тисяч апаратів штучного дихання у консорціуму компаній машинобудівної та аерокосмічної галузі для допомоги хворим на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.



Серед компаній консорціуму - Airbus, BAE Systems, Ford, Rolls-Royce та інші. Спільними зусиллями вони запустять виробництво апарату для штучної вентиляції легень, розробленого Smiths Group. Виробництво мають розпочати наступного тижня.

Компанії консорціуму заявили, що відкликатимуть частину працівників з інших проєктів, щоб відреагувати на цю загальнонаціональну потребу.

Як раніше повідомляв міністр Кабінету міністрів Майкл Гоув, у Британії є трохи більше 8 тисяч апаратів для штучної вентиляції легень, поставка ще 8 тисяч очікується.

На піку епідемії системі охороні здоров’я може бути потрібно до 30 тисяч апаратів.

Нагадаємо, за минулу добу у Британії від коронавірусу померли 209 хворих, збільшивши загальну кількість загиблих до 1228.

Кількість інфікованих за останні 24 години зросла на більш ніж 2400 і досягла 19,5 тисяч.



Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон надіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатися вдома.