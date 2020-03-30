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Британия заказала 10 тысяч аппаратов искусственного дыхания у консорциума

Понедельник, 30 марта 2020, 17:10
Британия заказала 10 тысяч аппаратов искусственного дыхания у консорциума

Великобритания заказала 10 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких у консорциума компаний машиностроительной и аэрокосмической отрасли для помощи больным коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Среди компаний консорциума - Airbus, BAE Systems, Ford, Rolls-Royce и другие. Совместными усилиями они запустят производство аппарата для искусственной вентиляции легких, разработанного Smiths Group. Производство должны начать на следующей неделе.

Компании консорциума заявили, что будут отзывать часть работников с других проектов, чтобы отреагировать на эту общенациональную потребность.

Как ранее сообщал министр Кабинета министров Майкл Гоув, в Британии есть чуть больше 8 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких, поставка еще 8000 ожидается.

На пике эпидемии системе здравоохранении может потребоваться до 30 тысяч аппаратов.

Напомним, за прошедшие сутки в Великобритании от коронавируса умерли 209 больных, увеличив общее количество погибших до 1228.

Количество инфицированных за последние 24 часа увеличилась более чем 2400 и достигла 19 500.

Премьер-министр страны Борис Джонсон направил письма каждой британской семье, призывая людей оставаться дома.

Темы: ВеликобританиякоронавирусCovid-2019медицинаэпидемия
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