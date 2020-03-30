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СБУ разоблачила почти 80 человек, которые распространяли панику касательно коронавируса

Понедельник, 30 марта 2020, 17:16
СБУ разоблачила почти 80 человек, которые распространяли панику касательно коронавируса

СБУ разоблачила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе и заблокировала более тысячи интернет-сообществ, действовавших, в том числе, по заданию из России.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "За период действия карантина Служба безопасности Украины выявила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, из них  4 – интернет-агитаторы, которые действовали по заданию российской стороны".

Детали: Согласно сообщению, специалисты Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили деятельность пророссийских "киберактивистив" из Одессы, Днепра, Львова и Херсона.

Расследование проводится в рамках уголовных производств, начатых по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Еще 28 человек совместно с Национальной полицией уже привлечены к административной ответственности по ст.173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП.

Также, как сообщается, киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более 1000 интернет-сообществ, которые в целом имеют более 500 000 подписчиков.

В случае подтверждения информации о спланированных действиях злоумышленников, в частности, по указанию кураторов из РФ и временно оккупированных территорий, они будут переквалифицированы согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

Темы: СБУкоронавирус
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