Без коронавірусу: українські полярники дісталися Чилі, після обсервації рушать далі

Україні вдалося доправити в Чилі учасників 25-ї антарктичної експедиції, які мають змінити на станції "Академік Вернадський" своїх колег, після обсервації вони продовжать шлях до Антарктиди кораблем.

Джерело: Міносвіти

Деталі: 30 березня 2020 року команда полярників уже перебуває в місті Пунта-Аренас на березі Магеланової протоки.

Тепер, відповідно до впроваджених Чилі обмежень, члени експедиції будуть на обсервації, після чого зможуть продовжити шлях до Антарктиди кораблем.

Пряма мова керівника Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого: "На станції на них вже дуже чекають зимівники та зимівниці 24-ї УАЕ, а також сезонний загін дослідників, який нам вдалося туди "закинути" ще в січні-лютому. Нагадаю, що через карантин 25-ій експедиції не вдалося з першого разу дістатися Латинської Америки і вона була змушена повернутися в Київ. Але зараз команда вже в Чилі, і ми чекаємо на успішну перезмінку.

Цьому наразі сприяє навіть глобальне потепління. В Антарктиці цей рік видався аномально теплим, тож акваторія станції буде вільною від криги впродовж усього квітня. Бо у "нормальні" роки станція закривається кригою вже після першої декади квітня".

Деталі: Дикий відзначив роль МЗС та українських дипломатів на всьому шляху перельоту експедиції. Саме українська дипломатія змогла зробити те, що видавалось абсолютно неможливим – забезпечити дозволи на транзит всіх країн, закритих для приїзду іноземців, дозволи на вильоти та посадки літаків попри закриті повітряні зони і навіть дозвіл влади Чилі на перебування експедиції в країні попри запроваджені надзвичайний стан та комендантську годину.

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