Без коронавируса: украинские полярники добрались Чили, после обсервации двинутся дальше

Украине удалось доставить в Чили участников 25-й антарктической экспедиции, которые должны сменить на станции "Академик Вернадский" своих коллег, после обсервации они продолжат путь в Антарктиду кораблем.

Источник: Минобразования

Детали: 30 марта 2020 года команда полярников уже находится в городе Пунта-Аренас на берегу Магелланова пролива.

Теперь, согласно внедренных Чили ограничений, члены экспедиции будут на обсервации, после чего смогут продолжить путь в Антарктиду кораблем.

Прямая речь руководителя Национального антарктического научного центра Евгения Дикого: "На станции их уже очень ждут зимовщики и зимивницы 24-й УАЭ, а также сезонный отряд исследователей, который нам удалось туда "закинуть" еще в январе-феврале. Напомню, что из-за карантина двадцать пятой экспедиции не удалось с первого раза добраться до Латинской Америки и она была вынуждена вернуться в Киев. Но сейчас команда уже в Чили, и мы ждем успешную пересменку.

Этому пока способствует даже глобальное потепление. В Антарктике этот год выдался аномально теплым, поэтому акватория станции будет свободной от льда в течение всего апреля. Поскольку в "нормальные" годы станция покрывается льдом уже после первой декады апреля".

Детали: Дикий отметил роль МИД и украинских дипломатов на всем пути перелета экспедиции. Именно украинская дипломатия смогла сделать то, что казалось абсолютно невозможным - обеспечить разрешения на транзит всех стран, закрытых для приезда иностранцев, разрешения на вылеты и посадки самолетов несмотря на закрытые воздушные зоны и даже разрешения властей Чили на пребывание экспедиции в стране несмотря на введенные чрезвычайное положение и комендантский час.

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