В окупованому Луганську "вдарили" по коронавірусу масовою молитвою

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Понеділок, 30 березня 2020, 18:02

В окупованому Луганську влаштували масовий молебень про зцілення від COVID-19.

Джерело: сепаратистські ЗМІ

Деталі: Повідомляється, що молебень відбувся в луганському храмі-каплиці. У ньому взяли участь парафіяни храму, лікарі та представники медичного персоналу дерматовенерологічного, онкологічного і протитуберкульозного диспансерів.

Одним з організаторів заходу виступив "голова комісії з розвитку охорони здоров'я і фізичної культури Громадської палати ЛНР" Володимир Радіонов.

Він нагадав, що під час поширення небезпечних хвороб у православній церкві традиційно служиться "молебний спів під час згубної пошесті і смертоносної зарази".

Радіонов підкреслив, що в ОРЛО "немає зафіксованих випадків захворювання коронавирусною інфекцією, тому ми молимося про тих, хто хворіє у всьому світі".

Пряма мова: "Споконвіку для віруючих людей було звичайною справою під час пошестей холери або чуми накладати на себе багатоденний пост, здійснювати молебні і хресні ходи з чудотворними іконами або до святих місць".

Українська правда
Теми: ОРДЛО коронавірус Covid-2019 церква


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