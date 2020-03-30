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В оккупированном Луганске "ударили" по коронавирусу массовой молитвой

Понедельник, 30 марта 2020, 18:02
В оккупированном Луганске ударили по коронавирусу массовой молитвой

В оккупированном Луганске устроили массовый молебен об исцелении от COVID-19.

Источник: сепаратисткие СМИ

Детали: Сообщается, что молебен состоялся в луганском храме-часовне. В нем приняли участие прихожане храма, врачи и представители медицинского персонала дерматовенерологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров.

Одним из организаторов мероприятия выступил "председатель комиссии по развитию здравоохранения и физической культуры Общественной палаты ЛНР" Владимир Радионов.

Он напомнил, что во время распространения опасных болезней в православной церкви традиционно служится "молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной заразы".

Радионов подчеркнул, что ОРЛО "нет зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому мы молимся о тех, кто болеет во всем мире".

Прямая речь: "Испокон веков для верующих людей было обычным делом во время поветрий холеры или чумы накладывать на себя многодневный пост, совершать молебны и крестные ходы с чудотворными иконами или к святым местам".

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОкоронавирусCovid-2019церковь
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