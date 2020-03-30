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Запланований бій Усика перенесли через коронавірус

Понеділок, 30 березня 2020, 18:04
Запланований бій Усика перенесли через коронавірус

Бій між українським супертяжем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою офіційно перенесли на невизначений термін через пандемію COVID-19.

Джерело: промоутерська компанія Matchroom Boxing

Деталі: Британська комісія з контролю за боксом заборонила проводити поєдинки в країні через коронавирус до кінця травня.

Бій українця з британцем, який був запланований на 23 травня в Лондоні, скасували.

Що було раніше: Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом перенесли на невизначений термін.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяВелика Британія
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