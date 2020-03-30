Запланований бій Усика перенесли через коронавірус
Понеділок, 30 березня 2020, 18:04
Бій між українським супертяжем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою офіційно перенесли на невизначений термін через пандемію COVID-19.
Джерело: промоутерська компанія Matchroom Boxing
Деталі: Британська комісія з контролю за боксом заборонила проводити поєдинки в країні через коронавирус до кінця травня.
Бій українця з британцем, який був запланований на 23 травня в Лондоні, скасували.
Що було раніше: Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом перенесли на невизначений термін.
Українська правда