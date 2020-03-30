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Запланированный бой Усика перенесли из-за коронавируса

Понедельник, 30 марта 2020, 18:04
Запланированный бой Усика перенесли из-за коронавируса

Бой между украинским супертяжем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) официально перенесен на неопределенный срок из-за пандамии COVID-19.

Источник: Промоутерская компания Matchroom Boxing

Детали: Британская комиссия по контролю за боксом запретила проводить поединки в стране из-за коронавируса до конца мая.

Бой украинца с британцем, который был запланирован на 23 мая в Лондоне, перенесли.

Что было раньше: Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом перенесли на неопределенный срок.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияВеликобритания
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