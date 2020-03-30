Друга після України держава Європи вирішила закрити метро через коронавірус

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Понеділок, 30 березня 2020, 18:12

Грузія зачиняє метро та запроваджує комендантську годину для протидії поширенню коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це оголосив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

Уряд Грузії запроваджує комендантську годину з 9 вечора до 6 ранку. Також зачиняють метрополітен і припиняють міське та міжміське сполучення громадським транспортом.

"Повністю забороняється переміщення громадським транспортом будь-якого типу, включно з метро, як у містах та муніципалітетах, так і між містами. Дозволяється переміщення любого лише легковими авто, включно з таксі, але тільки у випадку, якщо врахована рекомендація МОЗ і в автомобілі буде не більше трьох осіб, з них двоє - на задньому сидінні", - зазначив прем'єр. 

Крім того, людям забороняють збиратися групами більше трьох осіб. У магазинах та аптеках необхідно буде дотримуватися дистанції.

Нові обмеження набирають чинності з 8-00 31 березня.

Станом на вечір 30 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу у Грузії досягла 100. 18 людей вже одужали. Майже 5 тисяч громадян, які нещодавно повернулися з-за кордону, перебувають на 14-денній самоізоляції.

Нагадаємо, з 20 березня Грузія припинила міжнародне авіасполучення, а 21 березня оголосила про запровадження надзвичайного стану

Теми: Грузія метро коронавірус


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