Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Друга після України держава Європи вирішила закрити метро через коронавірус

Понеділок, 30 березня 2020, 18:12
Друга після України держава Європи вирішила закрити метро через коронавірус

Грузія зачиняє метро та запроваджує комендантську годину для протидії поширенню коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це оголосив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

Уряд Грузії запроваджує комендантську годину з 9 вечора до 6 ранку. Також зачиняють метрополітен і припиняють міське та міжміське сполучення громадським транспортом.

"Повністю забороняється переміщення громадським транспортом будь-якого типу, включно з метро, як у містах та муніципалітетах, так і між містами. Дозволяється переміщення любого лише легковими авто, включно з таксі, але тільки у випадку, якщо врахована рекомендація МОЗ і в автомобілі буде не більше трьох осіб, з них двоє - на задньому сидінні", - зазначив прем'єр. 

Крім того, людям забороняють збиратися групами більше трьох осіб. У магазинах та аптеках необхідно буде дотримуватися дистанції.

Нові обмеження набирають чинності з 8-00 31 березня.

Станом на вечір 30 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу у Грузії досягла 100. 18 людей вже одужали. Майже 5 тисяч громадян, які нещодавно повернулися з-за кордону, перебувають на 14-денній самоізоляції.

Нагадаємо, з 20 березня Грузія припинила міжнародне авіасполучення, а 21 березня оголосила про запровадження надзвичайного стану

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузіяметрокоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Грузія
Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: