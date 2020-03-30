Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вторая после Украины страна Европы решила закрыть метро из-за коронавируса

Понедельник, 30 марта 2020, 18:12
Вторая после Украины страна Европы решила закрыть метро из-за коронавируса

Грузия закрывает метро и вводит комендантский час для противодействия распространению коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Правительство Грузии вводит комендантский час с 9 вечера до 6 утра. Также закрывают метрополитен и прекращают городское и междугороднее сообщение общественным транспортом.

"Полностью запрещается перемещение общественным транспортом любого типа, включая метро, ​​как в городах и муниципалитетах, так и между городами. Разрешается перемещение только легковыми автомобилями, включая такси, но только в случае, если учтена рекомендация Минздрава и в автомобиле будет не более трех человек, из них двое – на заднем сиденье", - отметил премьер.

Кроме того, людям запрещают собираться группами более трех человек. В магазинах и аптеках необходимо будет соблюдать дистанцию.

Новые ограничения вступают в силу с 8:00 31 марта.

По состоянию на вечер 30 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 100. 18 человек уже выздоровели. Почти 5000 граждан, недавно вернувшихся из-за границы, находятся на 14-дневной самоизоляции.

Напомним, 21 марта Грузия объявила о введении чрезвычайного положения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Грузияметрокоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Грузия
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: