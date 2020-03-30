Вторая после Украины страна Европы решила закрыть метро из-за коронавируса

15741 просмотр
Понедельник, 30 марта 2020, 18:12

Грузия закрывает метро и вводит комендантский час для противодействия распространению коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Правительство Грузии вводит комендантский час с 9 вечера до 6 утра. Также закрывают метрополитен и прекращают городское и междугороднее сообщение общественным транспортом.

"Полностью запрещается перемещение общественным транспортом любого типа, включая метро, ​​как в городах и муниципалитетах, так и между городами. Разрешается перемещение только легковыми автомобилями, включая такси, но только в случае, если учтена рекомендация Минздрава и в автомобиле будет не более трех человек, из них двое – на заднем сиденье", - отметил премьер.

Кроме того, людям запрещают собираться группами более трех человек. В магазинах и аптеках необходимо будет соблюдать дистанцию.

Новые ограничения вступают в силу с 8:00 31 марта.

По состоянию на вечер 30 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 100. 18 человек уже выздоровели. Почти 5000 граждан, недавно вернувшихся из-за границы, находятся на 14-дневной самоизоляции.

Напомним, 21 марта Грузия объявила о введении чрезвычайного положения.

Темы: Грузия метро коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Грузия может ввести ограничения для РФ, где удвоилось количество больных коронавирусом 13 марта 2020, 17:02
Правительство Грузии переходит в чрезвычайный режим работы из-за коронавируса 12 марта 2020, 10:39
Грузины, которых депортировали из Швеции, устроили дебош в "Борисполе" 28 февраля 2020, 12:12
Все новости
Главные новости
Рада в первом чтении поддержала так называемый "антиколомойский" закон
Рада назначила новых глав Минздрава и Минфина
В Черновцах умер больной Covid-19 – облгосадминистрация
Шмыгаль об увольнении глав Минздрава и Минфина: Страна требует быстрых действий
Все новости
еда

Как сделать макароны дома

мнение

Как повлияет на развитие вашего ребенка меньшее количество игрушек?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!