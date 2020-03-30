Британія: вже понад 22 тисячі хворі на коронавірус, 1408 загиблих

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Понеділок, 30 березня 2020, 19:24

У Британії за добу від коронавірусу померли ще 180 людей, загальна кількість загиблих сягнула 1408.

Про це повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив британський Департамент громадського здоров’я та соціального захисту.

Станом на ранок 30 березня, тест на корона вірус здали майже 135 тисяч осіб, позитивний результат підтвердився у 22 141 людей.

Нагадаємо, напередодні Британія повідомила про 2400 нових випадків та 209 загиблих.  

Сьогодні уряд оголосив про допомовленість із концерном машинобудівних компаній про закупівлю ще 10 тисяч апаратів штучної вентиляції легень. Близько 20 тисяч колишніх працівників системи охорони здоров'я зголосилися повернутись до лікарень у зв'язку з пандемією.

"Дякую 20 тисячам колишніх співробітників, які повертаються до Національної системи охорони здоров'я. І подяка 750 тисячам тих, хто волонтерить задля допомоги вразливим групам населення. Разом ми впораємося з цим викликом", - написав у своєму Twitter прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

Раніше Борис Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи залишатись вдома.

Теми: Британія коронавірус жертви


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