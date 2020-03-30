здоровье
Британия: уже более 22 тысяч больны коронавирусом, 1408 погибших
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Понедельник, 30 марта 2020, 19:24
В Британии за сутки от коронавируса умерли еще 180 человек, общее количество погибших достигло 1408.
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Темы: Британия коронавирус жертвы
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