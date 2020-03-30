Британия: уже более 22 тысяч больны коронавирусом, 1408 погибших

В Британии за сутки от коронавируса умерли еще 180 человек, общее количество погибших достигло 1408.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовал британский Департамент здоровья и социальной защиты.

По состоянию на утро 30 марта, тест на коронавирус сдали почти 135 тысяч человек, положительный результат подтвердился у 22 141 человека. За последние 24 часа подтвердилось более 2600 новых случаев.

Напомним, накануне Великобритания сообщила о 2400 новых случаях и 209 погибших.

Правительство объявило о договоренности с концерном машиностроительных компаний о закупке еще 10 тысяч аппаратов искусственного дыхания. Около 20 тысяч бывших сотрудников системы здравоохранения согласились вернуться в больницы в связи с пандемией.

"Спасибо 20 тысячам бывших сотрудников, которые возвращаются в Национальную систему здравоохранения. И благодарность 750 тысячам тех, кто волонтерит для помощи уязвимым группам населения. Вместе мы справимся с этим вызовом", - написал в своем Twitter премьер-министр страны Борис Джонсон.

Ранее Борис Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

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