Британия: уже более 22 тысяч больны коронавирусом, 1408 погибших

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Понедельник, 30 марта 2020, 19:24

В Британии за сутки от коронавируса умерли еще 180 человек, общее количество погибших достигло 1408.

Темы: Британия коронавирус жертвы


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