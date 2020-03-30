Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия: уже более 22 тысяч больны коронавирусом, 1408 погибших

Понедельник, 30 марта 2020, 19:24

В Британии за сутки от коронавируса умерли еще 180 человек, общее количество погибших достигло 1408.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовал британский Департамент здоровья и социальной защиты.

По состоянию на утро 30 марта, тест на коронавирус сдали почти 135 тысяч человек, положительный результат подтвердился у 22 141 человека. За последние 24 часа подтвердилось более 2600 новых случаев.

Напомним, накануне Великобритания сообщила о 2400 новых случаях и 209 погибших.

Правительство объявило о договоренности с концерном машиностроительных компаний о закупке еще 10 тысяч аппаратов искусственного дыхания. Около 20 тысяч бывших сотрудников системы здравоохранения согласились вернуться в больницы в связи с пандемией.

"Спасибо 20 тысячам бывших сотрудников, которые возвращаются в Национальную систему здравоохранения. И благодарность 750 тысячам тех, кто волонтерит для помощи уязвимым группам населения. Вместе мы справимся с этим вызовом", - написал в своем Twitter премьер-министр страны Борис Джонсон.

Ранее Борис Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

Читайте также: ЕС ожидает от Великобритании продолжение переходного периода после Brexit через коронавирус.

Темы: Великобританиякоронавирусжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Великобритания
В Англии начинается забастовка старших врачей: пациентов предупредили о серьезных перебоях
Глава МИД Британии призвал оставить его на посту на фоне слухов о назначении в Минобороны
В парламенте Британии хотят наказать главу оборонного комитета, который вдруг похвалил талибов
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: