Коронавірус: У США обрали ліки для застосування у надзвичайній ситуації

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Понеділок, 30 березня 2020, 19:32

Управління продовольства і медикаментів США випустило затвердження гідроксихлорохіну як препарату для лікування коронавірусу у надзвичайній ситуації.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Гідроксихлорохін роками використовують для лікування малярії, ревматоїдного артриту та вовчака (автоімунне захворювання).

Ліки ще проходять випробування у лікарнях в Нью-Йорку.

За розпорядженням управління, цей медпрепарат необхідно "передати до стратегічного національного резерву, щоб його могли перерозподілити для шпиталізованих підлітків та дорослих пацієнтів із COVID-19". Дві провідні фармакологічні компанії Sandoz та Bayer вже передали Міністерству охорони здоров'я США 30 мільйонів і 1 мільйон доз відповідно.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що гідроксихлорохін та противірусний препарат ремдесивір, що використовують для лікування Еболи, показали свій "великий потенціал" у боротьбі із коронавірусом.

Натомість керівник Управління продовольства і медикаментів США Стівен Хан був більш обережний у прогнозах, заявивши, що науковці мають "надію" на ефективність цих препаратів й заявив, що потрібні подальші тестування.

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Теми: коронавірус епідемія США


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