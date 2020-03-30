Коронавирус: В США выбрали лекарства для применения в чрезвычайной ситуации

Управление продовольствия и медикаментов США выпустило утверждения гидроксихлорохина в качестве препарата для лечения коронавируса в чрезвычайной ситуации.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Гидроксихлорохин годами используют для лечения малярии, ревматоидного артрита и волчанки (аутоиммунное заболевание).

Лекарства еще проходят испытания в больницах в Нью-Йорке.

По распоряжению управления, этот медпрепарат необходимо "передать к стратегическому национальному резерву, чтобы его могли перераспределить для госпитализированных подростков и взрослых пациентов с COVID-19". Две ведущие фармакологические компании Sandoz и Bayer уже передали Министерству здравоохранения США 30000000 и 1000000 доз соответственно.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что гидроксихлорохин и противовирусный препарат ремдесивир, используемые для лечения Эболы, показали свой "большой потенциал" в борьбе с коронавирусом.

Зато руководитель Управления продовольствия и медикаментов США Стивен Хан был более осторожен в прогнозах, заявив, что ученые имеют "надежду" на эффективность этих препаратов и заявил, что нужны дальнейшие тестирования.

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