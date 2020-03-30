Експорт масок в Іспанію: силовики розкрили змову, обшуки пройшли в 3 областях

Силовики викрили схему мінімізації податкових зобов’язань при продажі медичних масок за кордон іноземному підприємству.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Державна прикордонна служба

Деталі: Мова йде про горезвісний експорт до Іспанії. Махінатори продали китайцю понад 300 тисяч медмасок за ціною трохи більше 1 гривні за штуку. Ринкова ж ціна цієї партії - майже 61 мільйон грн.

За версією слідства, посадові особи низки підприємств, використовуючи реквізити фізичної особи – підприємця, упродовж лютого-березня 2020 року здійснили реалізацію на адресу громадянина Китайської Народної Республіки понад 300 тис медичних масок (респіраторів) за ціною нижче ринкової.

У подальшому зазначений громадянин КНР шляхом спрощеного митного контролю товарів, які не підлягають письмовому декларуванню, вивіз їх за межі митної території України до Королівства Іспанія.

За попередніми розрахунками, ухилення від сплати податку могло скласти понад 15 млн грн.

Підозрюваними у махінаціях з ухилянням від сплати податків в особливо великих розмірах виявилися працівники двох харківських підприємств.

Суд санкціонував проведення обшуків, які пройшли 30 березня на восьми об’єктах у Київській, Харківській та Полтавській областях. В їх результаті на складських та у виробничих приміщеннях, офісах та фактичних місцях проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили та вилучили фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, які свідчать про купівлю та подальший продаж медичних масок, чорнові записи, мобільні термінали, банківські картки, ноутбуки, USB накопичувачі, зразки масок респіраторних, грошові кошти у сумі 243000 доларів США та 14500 євро.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало журналістське розслідування.

Заходи проводила слідчо-оперативна група за участю оперативних співробітників Східного регіонального управління ДПСУ, військовослужбовців мобільного прикордонного загону "Дозор", слідчих слідчого управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Додатково: На документах, які спершу опублікував голова митниці Максим Нефьодов видно ім'я відправника: Лі Чан І. Цей чоловік був зареєстрований як ФОП у Київській області, але наразі цей його статус вже припинений. Також він є співзасновником громадської організації "Китайська діаспора в Україні" та київського навчального центру китайської мови "Хуа Ся".

Що передувало: Історією з експортом до Іспанії зацікавилася прокуратура Києва. Правоохоронці запідозрили працівників Київської митниці у зловживанні службовим становищем під час оформлення експорту медичних масок з України до Іспанії.

Передісторія: