Экспорт масок в Испанию: силовики раскрыли заговор, обыски прошли в 3 областях

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Понедельник, 30 марта 2020, 20:04

Силовики разоблачили схему минимизации налоговых обязательств при продаже медицинских масок за границу иностранному предприятию.

Источник: Офис генерального прокурора, Государственная пограничная служба

Детали: Речь идет о пресловутом экспорте в Испанию. Махинаторы продали китайцу более 300 тысяч медмасок по цене чуть более 1 гривни за штуку. Рыночная же цена этой партии - почти 61 млн грн.

По версии следствия, должностные лица ряда предприятий, используя реквизиты физического лица - предпринимателя, в течение февраля-марта 2020 года осуществили реализацию в адрес гражданина Китайской Народной Республики свыше 300 тыс медицинских масок (респираторов) по цене ниже рыночной.

В дальнейшем указанный гражданин КНР путем упрощенного таможенного контроля товаров, которые не подлежат письменному декларированию, вывоз их за пределы таможенной территории Украины в Королевство Испания.

По предварительным расчетам, уклонение от уплаты налога могло составить более 15 млн грн.

Подозреваемыми в махинациях с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах оказались работники двух харьковских предприятий.

Суд санкционировал проведение обысков, которые прошли 30 марта на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях.

В их результате на складских и в производственных помещениях, офисах и фактических местах проживания фигурантов производства правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки , USB накопители, образцы масок респираторных, денежные средства в сумме 243000 долларов США и 14 500 евро.

 

Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стало журналистское расследование.

Мероприятия проводила следственно-оперативная группа с участием оперативных сотрудников Восточного регионального управления ГПСУ, военнослужащих мобильного пограничного отряда "Дозор", следственных следователя управлением финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Дополнительно: В документах, которые сначала опубликовал глава таможни Максим Нефедов видно имя отправителя Ли Чан И. Этот человек был зарегистрирован как СПД в Киевской области, но сейчас этот его статус уже прекращен. Также он является соучредителем общественной организации "Китайская диаспора в Украине" и киевского учебного центра китайского языка "Хуа Ся".

 

Что предшествовало: Историей с экспортом в Испанию заинтересовалась прокуратура Киева. Правоохранители заподозрили работников Киевской таможни в злоупотреблении служебным положением при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.

Предыстория:

  • Журналисты подняли вопрос экспорта масок в Испанию после того, как испанский телеканал RTVE показал разгрузку респираторов украинского производства в сюжете о нехватке защитных материалов во время вспышки коронавируса.
  • Глава Таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что украинские маски отправили в Испанию еще до запрета Кабинета министров на их экспорт.
  • По его словам, экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул.
  • Постановление правительства №214, запрещающее экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, было принято 11 марта 2020 и вступило в силу после опубликования.

Темы: карантин экспорт Офис генпрокурора таможня Пограничная служба


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