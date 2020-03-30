На COVID-19 захворів працівник НАБУ

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Понеділок, 30 березня 2020, 20:34

В одного зі співробітників Національного антикорупційного бюро діагностували коронавірус.

Джерело: пресслужба НАБУ в коментарі УП

Деталі: За її даними, наразі хворий почувається задовільно, від першого дня появи симптомів захворювання перебуває на самоізоляції. Так само, як і колеги, з яким він безпосередньо контактував.

Зараз НАБУ вживає всіх необхідних превентивних заходів для непоширення захворювання, там обладнані точки з дезінфекторами, з 16 березня здійснюється контроль за температурою тіла всіх відвідувачів бюро, доступ на територію сторонніх осіб обмежено.

Окрім бахіл та разових рукавичок, які детективи НАБУ одягають для проведення слідчих дій вже впродовж кількох останніх років, зараз до цього комплекту додалися медичні маски.

Частині співробітників надана можливість віддаленої роботи та роботи за гнучким графіком.

Олександр Шумілін, УП
Теми: НАБУ коронавірус Covid-2019


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