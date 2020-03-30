COVID-19 заболел работник НАБУ

У одного из сотрудников Национального антикоррупционного бюро диагностировали коронавирус.

Источник: пресс-служба НАБУ в коментарии УП

Детали: По ее данным, сейчас больной чувствует себя удовлетворительно, с первого дня появления симптомов заболевания находится на самоизоляции. Так же, как и коллеги, с которыми он непосредственно контактировал.

Сейчас НАБУ принимает все необходимые превентивные меры для нераспространения заболевания, там оборудованы точки с дезинфекторами, с 16 марта осуществляется контроль за температурой тела всех посетителей бюро, доступ на территорию посторонних лиц ограничен.

Кроме бахил и разовых перчаток, которые детективы НАБУ надевают для проведения следственных действий уже на протяжении нескольких последних лет, сейчас к этому комплекту добавились медицинские маски.

Части сотрудников предоставлена ​​возможность удаленной работы и работы по гибкому графику.