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COVID-19 заболел работник НАБУ

Понедельник, 30 марта 2020, 20:34
COVID-19 заболел работник НАБУ

У одного из сотрудников Национального антикоррупционного бюро диагностировали коронавирус.

Источник: пресс-служба НАБУ в коментарии УП

Детали: По ее данным, сейчас больной чувствует себя удовлетворительно, с первого дня появления симптомов заболевания находится на самоизоляции. Так же, как и коллеги, с которыми он непосредственно контактировал.

Сейчас НАБУ принимает все необходимые превентивные меры для нераспространения заболевания, там оборудованы точки с дезинфекторами, с 16 марта осуществляется контроль за температурой тела всех посетителей бюро, доступ на территорию посторонних лиц ограничен.

Кроме бахил и разовых перчаток, которые детективы НАБУ надевают для проведения следственных действий уже на протяжении нескольких последних лет, сейчас к этому комплекту добавились медицинские маски.

Части сотрудников предоставлена ​​возможность удаленной работы и работы по гибкому графику.

Александр Шумилин, УП
Темы: НАБУкоронавирусCovid-2019
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