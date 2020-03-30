Офіційно: Чемпіонат світу із легкої атлетики перенесли на рік

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Понеділок, 30 березня 2020, 22:41

18-й чемпіонат світу із легкої атлетики перенесли на 2022 рік, хоча раніше планували провести 2021 року.

Джерело: Всесвітня легкоатлетична асоціація (World Athletics)

Дослівно: "Ми підтримуємо нові дати (Олімпіади - ред.). Ми всі повинні бути гнучкими і йти на компроміс. Тому наразі ми працюємо з організаторами чемпіонату світу з легкої атлетики в Орегоні, щоб вибрати точні дати проведення чемпіонату в 2022 році".

Деталі: Міжнародний олімпійський комітет, Організаційний комітет Токіо 2020 та столичний уряд міста оголосили, що перенесені Олімпійські ігри відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Українська правда
Теми: Олімпіада спорт


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