Официально: Чемпионат мира по легкой атлетике перенесли на год

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Понедельник, 30 марта 2020, 22:41

18-й чемпионат мира по легкой атлетике перенесли на 2022, хотя планировали провести в 2021 году.

Источник: Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)

Детали: Международный олимпийский комитет, Организационный комитет Токио 2020 и столичное правительство города объявили, что перенесенные Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дословно: "Мы поддерживаем новые даты (Олимпиады – ред.). Мы все должны быть гибкими и идти на компромисс. Поэтому в настоящее время мы работаем с организаторами чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне, чтобы выбрать даты проведения чемпионата в 2022 году".

Украинская правда
Темы: Олимпиада спорт


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