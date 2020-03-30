Официально: Чемпионат мира по легкой атлетике перенесли на год

18-й чемпионат мира по легкой атлетике перенесли на 2022, хотя планировали провести в 2021 году.

Источник: Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)

Детали: Международный олимпийский комитет, Организационный комитет Токио 2020 и столичное правительство города объявили, что перенесенные Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дословно: "Мы поддерживаем новые даты (Олимпиады – ред.). Мы все должны быть гибкими и идти на компромисс. Поэтому в настоящее время мы работаем с организаторами чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне, чтобы выбрать даты проведения чемпионата в 2022 году".