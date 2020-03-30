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Помер почесний консул України у Хорватії

Понеділок, 30 березня 2020, 23:02
Помер почесний консул України у Хорватії

Посольство заявило про смерть почесного консула України у Хорватії Нікола Турчича.

Джерело: пресслужба посольства у Twitter

Дослівно: "Помер почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже — не є… Вдячна і світла пам'ять".

Деталі: Час, причину смерті та інші подробиці посольство доки не повідомляє.

Українська правда

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Теми: дипломатичні відносиниХорватія
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