Помер почесний консул України у Хорватії
Посольство заявило про смерть почесного консула України у Хорватії Нікола Турчича.
Джерело: пресслужба посольства у Twitter
Дослівно: "Помер почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже — не є… Вдячна і світла пам'ять".
Деталі: Час, причину смерті та інші подробиці посольство доки не повідомляє.
Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже - не є.. Вдячна і світла пам'ять. pic.twitter.com/toStykXkPs— UKR Embassy in HRV (@UKRinHRV) March 30, 2020