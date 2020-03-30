Умер почетный консул Украины в Хорватии

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Понедельник, 30 марта 2020, 23:02

Посольство заявило о смерти почетного консула Украины в Хорватии Никола Турчича.

Источник: пресс служба посольства в Twitter

Дословно: "Умер почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, и жаль, что уже - нет... Благодарная и светлая память".

Детали: Время, причину смерти и друге подробности посольство пока не сообщает.

Украинская правда
Темы: дипломатические отношения Хорватия


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