Посольство заявило о смерти почетного консула Украины в Хорватии Никола Турчича.

Источник: пресс служба посольства в Twitter

Дословно: "Умер почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, и жаль, что уже - нет... Благодарная и светлая память".

Детали: Время, причину смерти и друге подробности посольство пока не сообщает.