Умер почетный консул Украины в Хорватии
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Понедельник, 30 марта 2020, 23:02
Посольство заявило о смерти почетного консула Украины в Хорватии Никола Турчича.
Источник: пресс служба посольства в Twitter
Дословно: "Умер почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, и жаль, что уже - нет... Благодарная и светлая память".
Детали: Время, причину смерти и друге подробности посольство пока не сообщает.
Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже - не є.. Вдячна і світла пам'ять. pic.twitter.com/toStykXkPs— UKR Embassy in HRV (@UKRinHRV) March 30, 2020
Украинская правда
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