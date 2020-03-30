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Норвежця оштрафували на $3800 за три порушення карантину

Понеділок, 30 березня 2020, 23:36

У Норвегії затримали і оштрафували 22-річного чоловіка, який тричі протягом п'яти днів порушив правила карантину, введені для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Чоловік був поміщений на карантин протягом 14 днів після того, як він повернувся до Норвегії зі Швеції 25 березня.

Але в ту ж ніч він був спійманий поліцією на вулицях Осло. Потім його спіймали знову в суботу ввечері. Втретє поліція зупинила його, коли він виїжджав на машині в 1.20 ночі в понеділок.

"Це перший випадок, який я знаю в Осло, коли людина була заарештована", - сказав Відар Педерсен з поліції Осло.

Чоловіка оштрафували на 40 тисяч норвезьких крон ($3800).

У Норвегії зафіксовано 4226 випадків захворювання на коронавірус, 26 осіб померли.

"Українська правда" у Threads

Теми: Норвегіякарантинкоронавірусштрафи
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