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Норвежца оштрафовали на $3800 за три нарушения карантина

Понедельник, 30 марта 2020, 23:36

В Норвегии задержали и оштрафовали 22-летнего мужчину, который трижды в течение пяти дней нарушил правила карантина, введенные для борьбы с коронавирусом коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Мужчина был помещен на карантин в течение 14 дней после того, как он вернулся в Норвегию из Швеции 25 марта.

Но в ту же ночь он был пойман полицией на улицах Осло. Затем его поймали снова в субботу вечером. В третий раз полиция остановила его, когда он выезжал на машине в 1.20 утра в понедельник.

"Это первый случай, который я знаю в Осло, когда человек был арестован", - сказал Видар Педерсен из полиции Осло.

Мужчину оштрафовали на 40 тысяч норвежских крон ($3800). 

В Норвегии зафиксировано 4226 случаев заболевания коронавирусом, 26 человек умерли.

Темы: Норвегиякарантинкоронавирусштрафы
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