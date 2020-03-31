"Європейська солідарність" дала голоси за ринок землі

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Вівторок, 31 березня 2020, 01:07

За закон про обіг земель сільськогосподарського призначення проголосували проголосували 23 нардепи від фрації "Європейська солідарность".

Джерело: результати голосування 

Деталі: Раніше представники "ЄС" заявляли, що підтримають закон лише у разі введення заборони на продаж державних земель. 

У прийнятому варіанті законопроєкту така норма врахована. Заборона на продаж державної землі буде діяти перші два роки.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький під час виступу за трибуною подякував колегам за врахування цього пункту. 

Також рішення підтримали 13 нардепів від "Голосу", 12 депутатів групи "Довіра" та 5 позафракційних. 

Проти висловились 24 нардепи. Загалом 259 нардепів виступили за запровадження ринку землі

Ольга Гетьманець, УП
Теми: земля Європейська солідарність


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