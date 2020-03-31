"Европейская солидарность" дала голоса за рынок земли

За закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения проголосовали 23 нардепа от "Европейской солидарности".

Источник: результаты голосования

Детали: Ранее представители "ЕС" заявляли, что поддержат закон только в случае введения запрета на продажу государственных земель.

В принятом варианте законопроекта такая норма учтена. Запрет на продажу государственной земли будет действовать первые два года.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий во время выступления за трибуной поблагодарил коллег за учет этого пункта.

Также решение поддержали 13 нардепов от "Голоса", 12 депутатов группы "Доверие" и 5 внефракционных.

Против высказались 24 нардепа. В общем 259 нардепов выступили за введение рынка земли.