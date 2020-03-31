Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року

Вівторок, 31 березня 2020, 02:26
Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року

Очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко очікує на проведення референдуму щодо продажу сільськогосподарської землі іноземцям до кінця року. Для цього необхідно прийняти закон "Про референдум".

Джерело: Корнієнко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Зараз цей проєкт (закон "Про референдум", – УП)  уже був на реєстрації, але надзвичайна ситуація з коронавірусом трохи коригує ці плани. Я думаю, що коли ми вийдемо з цього піке і повернемось з карантину до роботи Верховної Ради, ми  почнемо реєструвати та приймати закон "Про референдум", і далі, коли цей закон вступить в дію, тоді ми можемо починати ініціювати подібні референдуми, зокрема про допуск іноземців до купівлі 

Я сподіваюсь, що до наступного року, можливо до часу вступу в дію закон про обіг сільськогосподарських земель, ми зможемо вже мати предметні відповіді на ці питання і від народу". 

Деталі: За словами лідер партії, у законопроєкті щодо земельної реформи норми виписані таким чином, щоб запровадити ринок землі якомога безпечніше. 

Що передувало: 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Нагадаємо:

  • На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.
  • 13 листопада 2019 року Верховна Рада проголосувала  в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. 
  • 3 січня 2020 року до ВР було подано законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10 з правками до другого читання.
  • Документ передбачав заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки – заборона повинна втратити чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: земляСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
земля
Депутати готуються скасувати право постійного користування державними с/г землями
Арештовано землі на острові Муромець в Києві, незаконно забудовані за сприяння радника Кличка
Уряду радять звернути увагу, що землі в Україні продаються за свідомо заниженими цінами
Останні новини
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
Усі новини...
Реклама: