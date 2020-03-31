Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року
Очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко очікує на проведення референдуму щодо продажу сільськогосподарської землі іноземцям до кінця року. Для цього необхідно прийняти закон "Про референдум".
Джерело: Корнієнко в ефірі "Свобода слова" на ICTV
Пряма мова: "Зараз цей проєкт (закон "Про референдум", – УП) уже був на реєстрації, але надзвичайна ситуація з коронавірусом трохи коригує ці плани. Я думаю, що коли ми вийдемо з цього піке і повернемось з карантину до роботи Верховної Ради, ми почнемо реєструвати та приймати закон "Про референдум", і далі, коли цей закон вступить в дію, тоді ми можемо починати ініціювати подібні референдуми, зокрема про допуск іноземців до купівлі
Я сподіваюсь, що до наступного року, можливо до часу вступу в дію закон про обіг сільськогосподарських земель, ми зможемо вже мати предметні відповіді на ці питання і від народу".
Деталі: За словами лідер партії, у законопроєкті щодо земельної реформи норми виписані таким чином, щоб запровадити ринок землі якомога безпечніше.
Що передувало: 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.
Нагадаємо:
- На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.
- 13 листопада 2019 року Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.
- 3 січня 2020 року до ВР було подано законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10 з правками до другого читання.
- Документ передбачав заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки – заборона повинна втратити чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.