Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року

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Вівторок, 31 березня 2020, 02:26

Очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко очікує на проведення референдуму щодо продажу сільськогосподарської землі іноземцям до кінця року. Для цього необхідно прийняти закон "Про референдум".

Джерело: Корнієнко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Зараз цей проєкт (закон "Про референдум", – УП)  уже був на реєстрації, але надзвичайна ситуація з коронавірусом трохи коригує ці плани. Я думаю, що коли ми вийдемо з цього піке і повернемось з карантину до роботи Верховної Ради, ми  почнемо реєструвати та приймати закон "Про референдум", і далі, коли цей закон вступить в дію, тоді ми можемо починати ініціювати подібні референдуми, зокрема про допуск іноземців до купівлі 

Я сподіваюсь, що до наступного року, можливо до часу вступу в дію закон про обіг сільськогосподарських земель, ми зможемо вже мати предметні відповіді на ці питання і від народу". 

Деталі: За словами лідер партії, у законопроєкті щодо земельної реформи норми виписані таким чином, щоб запровадити ринок землі якомога безпечніше. 

Що передувало: 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Нагадаємо:

  • На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.
  • 13 листопада 2019 року Верховна Рада проголосувала  в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. 
  • 3 січня 2020 року до ВР було подано законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10 з правками до другого читання.
  • Документ передбачав заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки – заборона повинна втратити чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: земля Слуга народу


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