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Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года

Вторник, 31 марта 2020, 02:26
Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко ожидает проведения референдума о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам до конца года. Для этого необходимо принять закон "О референдуме".

Источник: Корниенко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Сейчас этот проект (закон "О референдуме", – УП) уже был на регистрации, но чрезвычайная ситуация с коронавирусом немного корректирует эти планы. Я думаю, что когда мы выйдем из этого пике и вернемся из карантина к работе Верховной Рады, мы начнем регистрировать и принимать закон "О референдуме", и дальше, когда этот закон вступит в действие, тогда мы можем начать инициировать подобные референдумы, в частности о допуске иностранцев к покупке.

Я надеюсь, что к следующему году, возможно ко времени вступления в действие закон об обороте сельскохозяйственных земель, мы сможем уже иметь предметные ответы на эти вопросы и от народа".

Детали: По словам лидер партии, в законопроекте по земельной реформе нормы выписаны таким образом, чтобы ввести рынок земли как можно безопаснее.

Что предшествовало: 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Напомним:

  • В начале сентября 2019 президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
  • 13 ноября 2019 Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
  • Документ предусматривал запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки – запрет должен утратить силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: земляСлуга народа
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