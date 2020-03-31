Щодня Україна виготовляє понад півмільйона масок – прем’єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кожного дня українські виробники виготовляють понад півмільйона медичних масок.

Джерело: Шмигаль в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Якщо говорити, що маска використовується 3 години, то помножити на все населення, то потрібно декілька мільйонів масок в день мати в державі. Два тижні назад я особисто зустрівся із асоціаціями виробників масок, ми домовились, і якщо ми починали із 460 тисяч масок в день, то сьогодні цифра вже сягає біля 800 тисяч, я можу помилятися.

Але точно більше півмільйона масок щодня виробляють наші виробники".

Деталі: Очільник Кабміну стверджує, що ні український, ні світовий ринок не були готові до такого масового використання масок.

Шмигаль також запевнив, що українське виробництво масок продовжує нарощуватися, оскільки виробники мають замовлення. Проте виготовлених в Україні масок все одно не вистачає, тому українцям привозять маски із-за кордону, зокрема із Китаю.