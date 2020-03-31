Ежедневно Украина производит более полумиллиона масок – премьер

225 просмотров
Вторник, 31 марта 2020, 02:59

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что каждый день украинские производители изготавливают более полумиллиона медицинских масок.

Источник: Шмыгаль в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Если говорить, что маска используется 3 часа, если умножить на все население, то нужно несколько миллионов масок в день иметь в государстве. Две недели назад я лично встретился с ассоциациями производителей масок, мы договорились, и если мы начинали с 460 тысяч масок в день, то сегодня цифра уже достигает около 800 тысяч, я могу ошибаться.

Но точно более полумиллиона масок ежедневно производят наши производители ежедневно.

Детали: Глава Кабмина утверждает, что ни украинский, ни мировой рынок не были готовы к такому массовому использованию масок.

Шмыгаль также заверил, что украинское производство масок продолжает наращиваться, поскольку производители имеют заказ. Однако изготовленных в Украине масок все равно не хватает, поэтому украинцам привозят маски из-за границы, в частности из Китая.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Шмыгаль здоровье


powered by lun.ua
Материалы по теме
Шмыгаль об увольнении глав Минздрава и Минфина: Страна требует быстрых действий 30 марта 2020, 15:46
Рада не поддержала правительственные изменения в бюджет 30 марта 2020, 14:46
Шмыгаль узнал о VIP-палатах для чиновников: Кабмин никаких указаний не давал 26 марта 2020, 14:02
Все новости
Главные новости
В Украине уже 548 случаев коронавируса, 13 человек умерли
ГБР взялось за нардепа, который показал "обличительное" видео о брате Ермака
COVID-19 заболел работник НАБУ
Экспорт масок в Испанию: силовики раскрыли заговор, обыски прошли в 3 областях
Все новости
безопасность

Надо ли сбривать бороду во время коронавируса

еда

Почему именно сейчас вам нужно сбалансированное питание

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!