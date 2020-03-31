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Ежедневно Украина производит более полумиллиона масок – премьер

Вторник, 31 марта 2020, 02:59
Ежедневно Украина производит более полумиллиона масок – премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что каждый день украинские производители изготавливают более полумиллиона медицинских масок.

Источник: Шмыгаль в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Если говорить, что маска используется 3 часа, если умножить на все население, то нужно несколько миллионов масок в день иметь в государстве. Две недели назад я лично встретился с ассоциациями производителей масок, мы договорились, и если мы начинали с 460 тысяч масок в день, то сегодня цифра уже достигает около 800 тысяч, я могу ошибаться.

Но точно более полумиллиона масок ежедневно производят наши производители".

Детали: Глава Кабмина утверждает, что ни украинский, ни мировой рынок не были готовы к такому массовому использованию масок.

Шмыгаль также заверил, что украинское производство масок продолжает наращиваться, поскольку производители имеют заказ. Однако изготовленных в Украине масок все равно не хватает, поэтому украинцам привозят маски из-за границы, в частности из Китая.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Шмыгальздоровье
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