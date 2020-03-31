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Трамп пролонгував санкції проти РФ через кібератаки проти США

Вівторок, 31 березня 2020, 04:30
Трамп пролонгував санкції проти РФ через кібератаки проти США

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій проти Росії через кібератаки проти Сполучених Штатів.

Джерело: повідомлення на сайті Адміністрації Трампа

Деталі: Указом, виданим ще за президентства Барака Обами, запроваджувались обмеження проти ряду країну, які становили загрозу для Штатів у кіберпросторі.

"Ця значима зловмисна діяльність у кіберпросторі досі несе надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США", – йдеться у документі.

"Я продовжую на один рік надзвичайний стан, введений указом від 1 квітня 2015 року", – підсумував Трамп. 

Зазначений указ дозволяє міністерству фінансів запроваджувати санкції проти осіб, які здійснюють кібератаки проти Штатів. Урядовці можуть блокувати рахунки та будь-які активи на території країни.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампсанкціїСШАРосія
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