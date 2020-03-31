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Трамп продлил санкции против РФ из-за кибератак против США

Вторник, 31 марта 2020, 04:30
Трамп продлил санкции против РФ из-за кибератак против США

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за кибератак против Соединенных Штатов.

Источник: сообщение на сайте Администрации Трампа

Детали: Указом, изданным еще при президентстве Барака Обамы, вводились ограничения против ряда стран, которые представляли угрозу для Штатов в киберпространстве.

"Это значимая злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", – говорится в документе.

"Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года", – подытожил Трамп.

Этот указ позволяет министерству финансов вводить санкции против лиц, которые осуществляют кибератаки против Штатов. Чиновники могут блокировать счета и любые активы на территории страны.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ТрампсанкцииСШАРосcия
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