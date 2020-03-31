"Это очень мило" – Трамп о самолете с гуманитарной помощью от РФ
Вторник, 31 марта 2020, 08:09
Соединенные Штаты получили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом от других стран, в частности от России и Китая. Президент Дональд Трамп назвал действия РФ "очень милыми".
Источник: CNN
Детали: В понедельник в США поступила помощь для преодоления распространения коронавируса.
"Китай прислал нам кое-что, что было потрясающе. Россия также прислала нам большой самолет вещей, медицинского оборудования, это было очень мило ", – рассказал Трамп журналистам на брифинге по коронавируса.
Он также добавил, что другие государства также отправили Штатам помощь, что его очень приятно удивило.
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Напомним:
- Россия направила в Италию четырнадцать военных самолетов Ил-76 для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. По данным Министерства обороны России, российские военные эксперты будут заниматься дезинфекцией и профилактикой COVID-19 в координации с итальянскими властями.
Украинская правда