"Это очень мило" – Трамп о самолете с гуманитарной помощью от РФ

Соединенные Штаты получили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом от других стран, в частности от России и Китая. Президент Дональд Трамп назвал действия РФ "очень милыми".

Источник: CNN

Детали: В понедельник в США поступила помощь для преодоления распространения коронавируса.

"Китай прислал нам кое-что, что было потрясающе. Россия также прислала нам большой самолет вещей, медицинского оборудования, это было очень мило ", – рассказал Трамп журналистам на брифинге по коронавируса.

Он также добавил, что другие государства также отправили Штатам помощь, что его очень приятно удивило.