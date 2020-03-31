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"Это очень мило" – Трамп о самолете с гуманитарной помощью от РФ

Вторник, 31 марта 2020, 08:09

Соединенные Штаты получили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом от других стран, в частности от России и Китая. Президент Дональд Трамп назвал действия РФ "очень милыми".

Источник: CNN

Детали: В понедельник в США поступила помощь для преодоления распространения коронавируса.

"Китай прислал нам кое-что, что было потрясающе. Россия также прислала нам большой самолет вещей, медицинского оборудования, это было очень мило ", – рассказал Трамп журналистам на брифинге по коронавируса.

Он также добавил, что другие государства также отправили Штатам помощь, что его очень приятно удивило.

Читайте подробнее: "От России с любовью": как Кремль использовал эпидемию для спецоперации в Италии

Напомним:

  • Россия направила в Италию четырнадцать военных самолетов Ил-76 для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. По данным Министерства обороны России, российские военные эксперты будут заниматься дезинфекцией и профилактикой COVID-19 в координации с итальянскими властями.

Украинская правда

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Темы: СШАТрампкоронавирусРосcия
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