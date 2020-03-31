"Это очень мило" – Трамп о самолете с гуманитарной помощью от РФ

8557 просмотров
Вторник, 31 марта 2020, 08:09

Соединенные Штаты получили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом от других стран, в частности от России и Китая. Президент Дональд Трамп назвал действия РФ "очень милыми".

Источник: CNN

Детали: В понедельник в США поступила помощь для преодоления распространения коронавируса.

"Китай прислал нам кое-что, что было потрясающе. Россия также прислала нам большой самолет вещей, медицинского оборудования, это было очень мило ", – рассказал Трамп журналистам на брифинге по коронавируса.

Он также добавил, что другие государства также отправили Штатам помощь, что его очень приятно удивило.

Украинская правда
Темы: США Трамп коронавирус Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп продлил санкции против РФ из-за кибератак против США 31 марта 2020, 04:30
Коронавирус: В США выбрали лекарства для применения в чрезвычайной ситуации 30 марта 2020, 19:32
Трамп продолжил ограничения в связи с коронавирусом до конца апреля 30 марта 2020, 09:00
Все новости
Главные новости
Коронавирус: Китай за минувшие сутки не зарегистрировал смертей и новых больных
ВЕРХОВНАЯ РАДА ОТКРЫЛА РЫНОК ЗЕМЛИ
В Украине уже 548 случаев коронавируса, 13 человек умерли
ГБР взялось за нардепа, который показал "обличительное" видео о брате Ермака
Все новости
социум

Как будет выглядеть похороны во времена коронавируса

психология

6 типов токсичных людей, которых лучше не брать в свое окружение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!