Від пневмонії на Житомирщині за два місяці померли 22 людини

У Житомирській області за перші два місяці цього року від пневмонії померли 22 людини.

Джерело: начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик на брифінгу, "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми маємо інформацію за січень-лютий 2020 року. Це 2501 пневмонія і 22 людини померли від неї. За минулі роки ми підготуємо інформацію і надамо її. В середньому це теж було 2200-2300 пневмоній".

Деталі: Статистику за 2018 та 2019 роки Суслик пообіцяв озвучити на брифінгу у вівторок, 31 березня.

У понеділок вранці Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомив у Facebook, що у міській лікарні №1 з пневмонією перебуває троє пацієнтів, а з бактеріальною пневмонією – 4. Також до лікарні №2 потрапив один пацієнт із пневмонією.

Крім того, у медзакладах Житомира наразі є четверо хворих із підозрою на коронавірус.

За останніми даними, на Житомирщині було зафіксовано 5 випадків коронавірусу, один фз яких летальний.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, станом на 22:00 30 березня в Україні було лабораторно підтверджено 548 випадків захворювання на COVID-19, із них 13 летальних, а 8 людей уже одужали.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі