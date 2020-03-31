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От пневмонии на Житомирщине за два месяца умерли 22 человека

Вторник, 31 марта 2020, 08:19
От пневмонии на Житомирщине за два месяца умерли 22 человека

В Житомирской области за первые два месяца этого года от пневмонии умерли 22 человека.

Источник: начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик на брифинге, "Укринформ"

Прямая речь: "Мы располагаем информацией за январь-февраль 2020 года. Это 2501 пневмония и 22 человека умерли от нее. За прошедшие годы мы подготовим информацию и предоставим ее. В среднем это тоже было 2200-2300 пневмоний".

Детали: Статистику за 2018 и 2019 годы Суслик пообещал озвучить на брифинге во вторник, 31 марта.

В понедельник утром Житомирский городской глава Сергей Сухомлин сообщил в Facebook, что в городской больнице №1 с пневмонией находится трое пациентов, а с бактериальной пневмонией – 4. Также в больницу №2 попал один пациент с пневмонией.

Кроме того, в медучреждениях Житомира пока четверо больных с подозрением на коронавирус.

По последним данным, в Житомирской области было зафиксировано 5 случаев коронавируса, один из которых летальный.

По данным Центра общественного здоровья МОЗ, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине было лабораторно подтверждено 548 случаев заболевания COVID-19, из них 13 летальных, а 8 человек уже выздоровели.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: здоровьеЖитомирская областьэпидемия
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