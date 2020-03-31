Фінляндія продовжила коронавірусні обмеження до 13 травня

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Вівторок, 31 березня 2020, 08:35

Уряд Фінляндії повідомив про продовження вже ухвалених обмежень в рамках введеного в країні надзвичайного стану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

"Серйозність епідемії коронавірусу у Фінляндії вимагає продовження прийнятих урядом обмежень", - заявила прем'єр-міністр Санна Марін у понеділок увечері.

За словами глави уряду, вжиті заходи показали свою ефективність, тому обмеження будуть продовжені ще на місяць до 13 травня. Зокрема, це стосується шкіл та інших навчальних закладів.

Заборона на перетин кордонів регіону Уусімаа залишається в силі до 19 квітня.

Обмеження на проведення масових заходів, а також обмеження, що стосуються ресторанної діяльності, триватимуть до 31 травня.

Крім того, уряд готує введення додаткових обмежень на перетин державних кордонів на півночі і заході. Пасажирський рух по морю буде зупинено, дозволять тільки вантажні перевезення.

З початку епідемії коронавірусу у Фінляндії померли 13 людей, заражені – 1313.

Теми: коронавірус епідемія Covid-2019 карантин Фінляндія


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