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Финляндия продлила коронавирусные ограничения до 13 мая

Вторник, 31 марта 2020, 08:35

Правительство Финляндии сообщило о продлении уже принятых ограничений в рамках введенного в стране чрезвычайного положения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

"Серьезность эпидемии коронавирус в Финляндии требует продолжения принятых правительством ограничений", - заявила премьер-министр Марин Санна в понедельник вечером.

По словам главы правительства, принятые меры показали свою эффективность, поэтому ограничения будут продлены еще на месяц до 13 мая. В частности, это касается школ и других учебных заведений.

Запрет на пересечение границ региона Уусимаа остается в силе до 19 апреля.

Ограничения на проведение массовых мероприятий, а также ограничения, касающиеся ресторанной деятельности, продлятся до 31 мая.

Кроме того, правительство готовит введение дополнительных ограничений на пересечение государственных границ на севере и западе. Пассажирское движение по морю будет остановлено, позволят только грузовые перевозки.

С начала эпидемии коронавируса в Финляндии умерли 13 человек, заражены – 1313.

Темы: коронавирусэпидемияCovid-2019карантинФинляндия
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