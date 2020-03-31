Ще 11 тисяч українців чекають на повернення з-за кордону

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Вівторок, 31 березня 2020, 09:03

Бажання повернутися в Україну після закриття кордонів через коронавірус виявили 11 015 громадян, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Джерело: дані станом на 21:00  30 березня, інфографіка МЗС у Facebook

Деталі: МЗС не уточнює ситуацію по країнах.

Міністерство інформує, що 30 громадян України проходять лікування за кордоном: в Австрії (3), Домініканській Республіці (4), Іспанії (1), Італії (5), Нігерії (2), Нідерландах (1), ОАЕ (2), Польщі (3), Німеччині (4), Швейцарії (1) та Швеції (1).

8 громадян України вже одужали – в Японії (4), Італії (2), Польщі (1) та Німеччині (1).

Чотири громадянки України померли.

 

За сприяння дипломатичних установ в Україну з-за кордону повернулися понад 144 тисячі українців. 

Теми: МЗС коронавірус карантин


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