Ще 11 тисяч українців чекають на повернення з-за кордону
Бажання повернутися в Україну після закриття кордонів через коронавірус виявили 11 015 громадян, повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Джерело: дані станом на 21:00 30 березня, інфографіка МЗС у Facebook
Деталі: МЗС не уточнює ситуацію по країнах.
Міністерство інформує, що 30 громадян України проходять лікування за кордоном: в Австрії (3), Домініканській Республіці (4), Іспанії (1), Італії (5), Нігерії (2), Нідерландах (1), ОАЕ (2), Польщі (3), Німеччині (4), Швейцарії (1) та Швеції (1).
8 громадян України вже одужали – в Японії (4), Італії (2), Польщі (1) та Німеччині (1).
Чотири громадянки України померли.
За сприяння дипломатичних установ в Україну з-за кордону повернулися понад 144 тисячі українців.