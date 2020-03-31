Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще 11 тысяч украинцев ждут возвращения из-за границы

Вторник, 31 марта 2020, 09:03
Еще 11 тысяч украинцев ждут возвращения из-за границы

Желание вернуться в Украину после закрытия границ из-за коронавируса изъявили 11 015 граждан, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Источник: данные по состоянию на 21:00 30 марта, инфографика МИД в Facebook

Детали: МИД не уточняет ситуацию по странам.

Министерство информирует, что 30 граждан Украины проходят лечение за границей в Австрии (3), Доминиканской Республике (4), Испании (1), Италии (5), Нигерии (2), Нидерландах (1), ОАЭ (2), Польше (3), Германии (4), Швейцарии (1) и Швеции (1).

8 граждан Украины уже выздоровели – в Японии (4), Италии (2), Польше (1) и Германии (1).

Четыре гражданки Украины умерли.

 

При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за границы вернулись более 144 тысяч украинцев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДкоронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: