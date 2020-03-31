Еще 11 тысяч украинцев ждут возвращения из-за границы

Желание вернуться в Украину после закрытия границ из-за коронавируса изъявили 11 015 граждан, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Источник: данные по состоянию на 21:00 30 марта, инфографика МИД в Facebook

Детали: МИД не уточняет ситуацию по странам.

Министерство информирует, что 30 граждан Украины проходят лечение за границей в Австрии (3), Доминиканской Республике (4), Испании (1), Италии (5), Нигерии (2), Нидерландах (1), ОАЭ (2), Польше (3), Германии (4), Швейцарии (1) и Швеции (1).

8 граждан Украины уже выздоровели – в Японии (4), Италии (2), Польше (1) и Германии (1).

Четыре гражданки Украины умерли.

При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за границы вернулись более 144 тысяч украинцев.