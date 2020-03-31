В Україну йде похолодання, вночі до -8

В Україні в найближчі дні очікується суттєве похолодання, до -8-12° вночі, але без опадів.

Джерело: сайт Укргідрометцентру

Дослівно: "31 березня – 2 квітня холодна погода з температурою вночі 2-8° морозу, вдень 2-8° тепла, в Карпатах вночі та вдень 5-12° морозу, 31 березня у південно-східних областях вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°".

Деталі: Зазначається, що зниження температури може призвести до пошкодження і загибелі квітів та плодової зав'язі ранорозквітаючих плодових культур: абрикосу, персику, вишні та ягідників.

1 квітня в Україні хмарно з проясненням, без опадів. На заході, півночі та в центрі вночі -4-6°, вдень до +4+7°. На сході та півдні вночі -3-5°, вдень до +5+7°, у Криму вночі -1+1°, вдень до +8°.

Скриншот з meteo.gov.ua

31 березня у столиці йде сніг.