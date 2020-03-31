В Украину идет похолодание, ночью до -8

В Украине в ближайшие дни ожидается существенное похолодание, до -8-12° ночью, но без осадков.

Источник: сайт Укргидрометцентра

Дословно: "31 марта – 2 апреля холодная погода с температурой ночью 2-8° мороза, днем ​​2-8° тепла, в Карпатах ночью и днем ​​5-12° мороза, 31 марта в юго-восточных областях ночью 0-5° тепла, днем ​​7-12°".

Детали: Отмечается, что снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи рано расцветших плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников.

1 апреля в Украине облачно с прояснениями, без осадков. На западе, севере и в центре ночью -4-6°, днем ​​до +4+7°. На востоке и юге ночью -3-5°, днем ​​до +5+7°, в Крыму ночью -1+1°, днем ​​до +8°.

скриншот с meteo.gov.ua

31 февраля в столице идет снег.