В Украину идет похолодание, ночью до -8
Вторник, 31 марта 2020, 09:19
В Украине в ближайшие дни ожидается существенное похолодание, до -8-12° ночью, но без осадков.
Источник: сайт Укргидрометцентра
Дословно: "31 марта – 2 апреля холодная погода с температурой ночью 2-8° мороза, днем 2-8° тепла, в Карпатах ночью и днем 5-12° мороза, 31 марта в юго-восточных областях ночью 0-5° тепла, днем 7-12°".
Детали: Отмечается, что снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи рано расцветших плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников.
1 апреля в Украине облачно с прояснениями, без осадков. На западе, севере и в центре ночью -4-6°, днем до +4+7°. На востоке и юге ночью -3-5°, днем до +5+7°, в Крыму ночью -1+1°, днем до +8°.
31 февраля в столице идет снег.
Украинская правда