Втекли з самоізоляції: на кордоні з Росією виявили двох порушників карантину

У пунктах пропуску "Юнаківка" та "Плетенівка", що на кордоні з Російською Федерацією, українські прикордонник виявили двох порушників карантину, які лише днями повернулися з-за кордону.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Двоє громадян України 1982 та 1964 років народження, які днями повернулися з-за кордону, учора знову з’явилися в пунктах пропуску. Зробили вони це всупереч взятим зобов’язанням, адже в’їжджаючи в Україну власноруч підписали згоди щодо обов’язкової самоізоляції.

Порушники карантину знехтували своїми обіцянками та рушили на виїзд з країни, наражаючи на небезпеку себе та людей навколо".

Деталі: Про виявлені правопорушення прикордонники негайно повідомили співробітникам Національної поліції.

Ті склали на осіб адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

Подальшу долю громадян вирішить суд.

Прикордонники зазначають , що таких самих порушників виявляли також 27 березня та 29 березня.

ДПСУ закликає залишатися вдома під час епідемії й нагадує, що порушення правил карантину і рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами тягне за собою штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

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