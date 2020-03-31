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Сбежали с самоизоляции: на границе с Россией обнаружили двух нарушителей карантина

Вторник, 31 марта 2020, 12:08
Сбежали с самоизоляции: на границе с Россией обнаружили двух нарушителей карантина

В пунктах пропуска "Юнаковка" и "Плетеневка", что на границе с Российской Федерацией, украинские пограничники обнаружили двух нарушителей карантина, которые только на днях вернулись из-за границы.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Двое граждан Украины 1982 и 1964 годов рождения, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательной самоизоляции.

Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и выдвинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг".

Детали: О выявленных правонарушениях пограничники немедленно сообщили сотрудникам Национальной полиции.

Те составили на этих людей административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).

Дальнейшую судьбу граждан решит суд.

Пограничники отмечают, что таких же нарушителей обнаруживали также 27 марта и 29 марта.

ГПСУ призывает оставаться дома во время эпидемии и напоминает, что нарушение правил карантина и решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями влечет за собой штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Знать больше: Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

Темы: карантинграницаРосcияПограничная служба
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