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Данія заявила про уповільнення темпів поширення коронавірусу

Вівторок, 31 березня 2020, 12:34

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна може розпочати "поступове, спокійне і контрольоване" зняття коронавірусних обмежень після Великодня, якщо цифри будуть стабільними впродовж наступних двох тижнів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local, з такою заявою глава уряду Данії виступила у понеділок по обіді. 

"Якщо ми, данці, впродовж наступних двох тижнів, і на Великдень, продовжимо дотримуватись дистанції, якщо цифри залишаться стабільними, уряд почне поступове, спокійне та контрольоване зняття обмежень для суспільства після Пасхи", - сказала Фредеріксен. 

Водночас вона попередила: якщо люди "розслабляться" занадто рано, існує ризик відновлення зростання інфекцій, що натомість вимагатиме переходу до більш жорсткої політики.

За її словами, фахівці почали бачити докази того, що рішення про закриття шкіл, дитячих садків, ресторанів, барів і культурних центрів та інших місць скупчень людей по всій країні призвело до уповільнення поширення коронавірусу. 

"За минулий тиждень кількість госпіталізацій зростала повільніше, ніж тижнем раніше, і без вибухового зростання, яке ми бачили в інших країнах", - сказала вона.

Спочатку ймовірно відкриються школи та офіси, припустили прем’єр-міністр. Кордони будуть частково закритими значно довше. Уряд контролюватиме, щоб люди дотримувались дистанції, коли обмеження будуть послаблені. 

Данія була однією з перших країн Європи, яка закрила свої кордони 13 березня. На сьогодні в країні зафіксовано 77 випадків смерті, пов’язаних із вірусом, 2 577 осіб заражені

Теми: Даніякоронавірускарантин
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