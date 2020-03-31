Дания заявила о замедлении темпов распространения коронавируса

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Вторник, 31 марта 2020, 12:34

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна может начать "постепенное, спокойное и контролируемое" снятие коронавирусных ограничений после Пасхи, если цифры будут стабильными в течение следующих двух недель.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local, с таким заявлением глава правительства Дании выступила в понедельник после обеда.

"Если мы, датчане, в течение следующих двух недель и на Пасху продолжим соблюдать дистанцию, если цифры останутся стабильными, правительство начнет постепенное, спокойное и контролируемое снятие ограничений для общества после Пасхи", - сказала Фредериксен.

В то же время она предупредила: если люди "расслабятся" слишком рано, существует риск возобновления роста инфекций, что потребует перехода к более жесткой политике.

По ее словам, специалисты начали видеть доказательства того, что решение о закрытии школ, детских садов, ресторанов, баров и культурных центров и других мест скопления людей по всей стране привело к замедлению распространения коронавируса.

"За прошедшую неделю количество госпитализаций росло медленнее, чем неделей ранее, и без взрывного роста, который мы видели в других странах", - сказала глава правительства.

Сначала, вероятно, откроются школы и офисы, предположили премьер-министр. Границы будут оставаться частично закрытыми значительно дольше. Правительство будет контролировать, чтобы люди придерживались дистанции, когда ограничения будут ослаблены.

Дания была одной из первых стран, которая закрыла свои границы 13 марта. На сегодня в стране зафиксировано 77 случаев смерти, связанных с вирусом, 2577 человек заражены.

Украинская правда
Темы: Дания коронавирус карантин


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