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Третина українців у Польщі втратили або обмежили роботу через коронавірус

Вівторок, 31 березня 2020, 13:37

Третина громадян України, що живуть і працюють в Польщі, заявили про втрату або суттєве обмеження роботи у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wirtualne Media, про це свідчить результат опитування IRCenter.

60% опитаних українців стверджують, що вони відчули наслідки обмежень, введених польським урядом через пандемію COVID-19.

30% опитаних втратили роботу або повинні були суттєво її обмежити. 27% мали інші проблеми з працевлаштуванням. 3% опитаних втратили помешкання.

Понад половина опитаних заявили, що не бояться коронавірусної інфекції. 

Кожен п’ятий респондент приїхав до Польщі за біометричним паспортом. 22% українців заявляють, що залишаться в Польщі нелегально, якщо закінчиться термін їхнього перебування в країні. 

7% опитаних прогнозують, що їм доведеться залишити Польщу.

Через економічну рецесію у світі у зв’язку з пандемією коронавірусу уряд України очікує на повернення українських заробітчан, що втратили чи втрачатимуть роботу за кордоном.  

Читайте також: Щит проти епідемії: як Польща планує врятувати економіку від коронавірусу

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Теми: Польщакоронавірус
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