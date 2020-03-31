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Треть украинцев в Польше потеряли или ограничили работу из-за коронавируса

Вторник, 31 марта 2020, 13:37

Треть граждан Украины, которые живут и работают в Польше, заявили о потере или существенном ограничении работы в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wirtualne Media, об этом свидетельствуют результаты опроса IRCenter.

60% опрошенных украинцев утверждают, что они ощутили последствия ограничений, введенных польским правительством из-за пандемии COVID-19.

30% опрошенных потеряли работу или должны были существенно ее ограничить. 27% имели другие проблемы с трудоустройством. 3% опрошенных потеряли жилье.

Более половины опрошенных заявили, что не боятся коронавирусной инфекции.

Каждый пятый респондент приехал в Польшу по биометрическому паспорту. 22% украинский заявляют, что останутся в Польше нелегально, если закончится срок их пребывания в стране.

7% опрошенных прогнозируют, что им придется покинуть Польшу.

Из-за экономической рецессии в мире в связи с пандемией коронавируса правительство Украины ожидает возвращения украинских работников, которые потеряли или потеряют работу за рубежом.

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Темы: Польшакоронавирус
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