Треть украинцев в Польше потеряли или ограничили работу из-за коронавируса

1541 просмотр
Вторник, 31 марта 2020, 13:37

Треть граждан Украины, которые живут и работают в Польше, заявили о потере или существенном ограничении работы в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wirtualne Media, об этом свидетельствуют результаты опроса IRCenter.

60% опрошенных украинцев утверждают, что они ощутили последствия ограничений, введенных польским правительством из-за пандемии COVID-19.

30% опрошенных потеряли работу или должны были существенно ее ограничить. 27% имели другие проблемы с трудоустройством. 3% опрошенных потеряли жилье.

Более половины опрошенных заявили, что не боятся коронавирусной инфекции.

Каждый пятый респондент приехал в Польшу по биометрическому паспорту. 22% украинский заявляют, что останутся в Польше нелегально, если закончится срок их пребывания в стране.

7% опрошенных прогнозируют, что им придется покинуть Польшу.

Из-за экономической рецессии в мире в связи с пандемией коронавируса правительство Украины ожидает возвращения украинских работников, которые потеряли или потеряют работу за рубежом.

Читайте также: Щит против эпидемии: как Польша планирует спасти экономику от коронавируса

Темы: Польша коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Польше мужчина 3 дня прожил в машине, потому что боялся заразить коронавирусом семью 30 марта 2020, 11:23
Успеть до закрытия границы: украинцев начали пускать в Украину пешком 27 марта 2020, 19:21
После заявления о закрытии границы домой массово устремились украинцы из Польши 27 марта 2020, 11:47
Все новости
Главные новости
На Волыни коронавирус у мужчины обнаружили уже после его смерти
31 марта. No time to die: В Украине более 500 инфицированных, диктатура в Венгрии, "заражение" пилотов Формулы-1
Коронавирус: в Украине подтвердили новые случаи заболевания
Шмыгаль считает, что Рада примет изменения в бюджет через неделю
Все новости
Медицина

Что делать в случае отказа в тестировании на COVID-19

экология

10 впечатляющих фактов о мехе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!