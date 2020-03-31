Коронавірус в Іспанії: за добу померли 849 людей – найбільше з початку епідемії

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Вівторок, 31 березня 2020, 13:51

В Іспанії від коронавірусу протягом останньої доби померла найбільша з початку епідемії кількість людей, також зафіксований рекордний приріст заражень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на статистику МОЗ Іспанії.

За останні 24 години від коронавірусної хвороби в Іспанії померли 849 людей. Загальна кількість померлих досягла 8189.

Кількість нових заражень зросла за останню добу на 11% після п’яти днів уповільнення темпів поширення вірусу і досягла 94417. Кількість нових заражень  за останню добу стала найбільшою з початку епідемії  - 9222.

Наразі понад 5600 пацієнтів з коронавірусом в Іспанії перебувають у реанімації.

З початку епідемію видужали і виписані з лікарень більше 19 тисяч осіб.

Нагадаємо, Іспанія ще вчора перевершила Китай за кількістю заражених коронавірусом, досягнувши цифри у 85195 інфікованих.

Теми: коронавірус Іспанія Covid-2019


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